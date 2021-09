Scuola: Allevi, a Monza nessuna criticità segnalata per il primo giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo giorno giorno di scuola a Monza "è andato benone, le scuole, dai nidi alle superiori, mi hanno riferito di non aver avuto nessuna criticità". Lo ha spiegato il sindaco di Monza, Dario Allevi, a margine della conferenza stampa post Gp organizzata oggi alla Villa Reale. "Per il terzo anno insieme al calcio Monza siamo andati a trovare i piccoli alunni delle elementari regalando loro un astuccio", ha detto. "I bimbi avevano la gioia negli occhi e noi altrettanto. Momenti come questi sono veramente importanti, la squadra di calcio non è solo un club ma una realtà che può e deve diventare sempre di più un riferimento per tutta la comunità", ha aggiunto. (Rem)