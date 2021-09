© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo rendere navigabile il fiume Tevere per farlo diventare una via per l'accesso dal mare a Roma a impatto zero". Questa la proposta lanciata oggi dalla sindaca di Roma uscente e candidata per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, a margine di un dibattito con altri candidati sindaci organizzato oggi dall'Università Lumsa. (Rin)