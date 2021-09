Scuola: Flc Cgil, bisogna uscire dall'emergenza estendendo l'organico Covid e eliminando la classi pollaio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A lezioni ormai iniziate, il nostro sforzo deve andare verso l'uscita definitiva dall'emergenza: occorre estendere l'organico Covid per tutto l'anno scolastico oltre il 30 dicembre e rendere strutturale lo sdoppiamento delle classi eliminando le classi pollaio. Basta guardare i dati per rendersi conto del problema: solo il 50 per cento delle classi è composta da massimo 20 alunni, mentre il resto va oltre e, di queste, il 13 per cento ha più di 26 alunni, fenomeno che nella secondaria sale al 19 per cento. Senza contare le classi con la presenza di alunni con disabilità che non dovrebbero superare i 20 alunni, ma li superano nel 50 per cento dei casi. Un segnale importante per tutta la categoria sarebbe l'accelerazione dei tempi per l'emanazione dell'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto e lo stanziamento delle necessarie risorse in finanziaria per porre le basi di un avvicinamento agli stipendi europei del personale della scuola. La Flc Cgil, anche in vista di una mobilitazione generale della scuola, sarà impegnata in un dialogo costante con la categoria per favorire la vaccinazione del personale e per rendere le lavoratrici e i lavoratori protagonisti di un processo di rinnovamento generale della scuola pubblica che rimane uno dei pilastri della cittadinanza e della emancipazione della persona. (Com)