Regioni: Gelmini, soppressione delle province non è stata scelta felice

- La riforma del Titolo V della Costituzione “forse non ha funzionato: aver soppresso le province non è stata una scelta felice, perché tra il livello regionale e quello comunale è rimasta una componente intermedia svuotata di potere”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali e delle Autonomie, intervenuta oggi al convegno “Amare Milano. I discorsi del coraggio”. “Forse non abbiamo il tempo di fare una riforma costituzionale, ma penso sia doverosa una riforma del testo unico degli enti locali”, ha detto. (Rem)