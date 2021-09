Pd: Alfieri, bene appello Letta, serve compattezza per sfide decisive che ci aspettano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base riformista, ha dichiarato di trovare "utile la Direzione Pd di oggi per rimarcare lo sforzo unitario di tutta la comunità democratica a sostegno dei candidati alle amministrative. Le elezioni locali, i prossimi passaggi parlamentari e la scelta del presidente della Repubblica - ha aggiunto - sono le sfide decisive che ci aspettano. Per affrontarle serve grande compattezza e consapevolezza della posta in gioco da parte del gruppo dirigente, puntando sulla valorizzazione dello spirito unitario e sul profilo plurale del partito". Intervenendo alla Direzione del Pd, l'esponente democratico ha continuato: "La stessa compattezza serve nel sostenere con convinzione l’agenda del governo Draghi. Con le nostre proposte e il nostro profilo, trovando un giusto equilibrio nella tutela e nel progresso di diritti civili, economici e sociali. Consapevoli che il nostro compito principale oggi deve essere quello di accompagnare fuori dalla crisi un ceto medio frastornato e indebolito, aiutando famiglie e imprese". (Com)