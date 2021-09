Afghanistan: Spagna dona 20 milioni di euro per l'assistenza umanitaria ai rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna contribuirà con 20 milioni di euro in assistenza umanitaria per la crisi in Afghanistan, di cui almeno 7 milioni saranno erogati quest'anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares. Il ministro ha ricordato l'impegno della Spagna nei confronti del popolo afgano e la necessità di fornire un aiuto urgente "per evitare il dramma di una crisi umanitaria di grandi proporzioni". Albares ha anche voluto riconoscere gli sforzi di coloro che assistono i numerosi sfollati e le vittime della crisi afgana e, in particolare, coloro che hanno perso la vita in questo sforzo. "È essenziale garantire che gli attori umanitari possano svolgere il loro lavoro in sicurezza", ha detto. Tra le molte aree che richiedono l'attenzione della Spagna, Albares ha voluto evidenziare i 2,2 milioni di rifugiati che i Paesi vicini hanno accolto, tra cui il Pakistan, che il ministro ha visitato nei giorni scorsi. "Non volteremo le spalle a questa crisi", ha detto Albares, ribadendo che Madrid continuerà a lavorare "affinché i molti anni investiti per creare un futuro migliore per il Paese non siano stati vani". (Spm)