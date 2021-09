Afghanistan: Qatar sostiene spedizioni forniture mediche Oms a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un aereo che trasportava circa 23 tonnellate di medicinali salvavita e forniture dell'Oms è atterrato a Kabul oggi alle 13:30 ora locale. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La spedizione, che è tra i primi aiuti umanitari ad arrivare all'aeroporto di Kabul dall'interruzione delle operazioni il 15 agosto, è stata effettuata da un volo Qatar Airways donato dal governo dello Stato del Qatar. "Con l'aumento delle esigenze sanitarie in Afghanistan, dobbiamo agire rapidamente per affrontare la carenza di forniture mediche per mantenere attivi i servizi sanitari salvavita. Ringrazio il governo dello Stato del Qatar per il suo sostegno generoso e tempestivo, che ha permesso all'Oms di ricostituire le scorte esaurite e soddisfare le esigenze degli afgani più vulnerabili", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Un secondo volo donato dallo Stato del Qatar dovrebbe arrivare entro la fine della settimana, portando più forniture mediche dell'Oms. Insieme, le due spedizioni che contengono medicinali essenziali come insulina, materiali di consumo medici, kit per traumi e interventi chirurgici e kit per test Covid-19, risponderanno alle esigenze sanitarie urgenti di 1,45 milioni di persone e forniranno 5400 interventi chirurgici maggiori e minori. Saranno distribuiti a 280 strutture sanitarie e 31 laboratori pubblici Covid-19 in tutto l'Afghanistan.