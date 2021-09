Afghanistan: Qatar sostiene spedizioni forniture mediche Oms a Kabul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture sono state spedite dalle strutture dei fornitori dell'Oms in Europa al Qatar e poi a Kabul, in Afghanistan, in collaborazione con i team operativi e logistici di Qatar Airways e il governo dello Stato del Qatar. L'Oms sta esplorando le opzioni per accelerare ulteriori spedizioni di forniture sanitarie in Afghanistan, si legge nella nota. La creazione di un ponte aereo umanitario affidabile continua a essere una necessità urgente per garantire il movimento tempestivo di aiuti umanitari e personale per rispondere all'evolversi della situazione. L'Oms si impegna a rimanere e a consegnare. I due voli dal Qatar significheranno che l'Oms avrà trasportato in aereo 131 tonnellate di rifornimenti dal 30 agosto, sufficienti per coprire le urgenti esigenze sanitarie di 2,43 milioni di persone e provvedere a circa 19.000 interventi chirurgici maggiori e minori. (Res)