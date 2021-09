Vaccini: Lombardia, oltre 900 cittadini hanno ricevuto prima dose Grazie a unità mobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato al welfare di Regione Lombardia e l’agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno diffuso una nota per fare il punto sulle vaccinazioni eseguite dalle 'Unità mobili' in cinque comuni lombardi, nella prima settimana di settembre (più precisamente dal 2 all'8 settembre), che hanno raggiunto oltre 900 cittadini. "Grazie al lavoro capillare delle nostre Unità mobili - si legge nella nota - sono 909 i cittadini che hanno ricevuto una dose di vaccino in cinque Comuni nel territorio dell'Ats Milano Città Metropolitana: San Giuliano Milanese, Lodi, Motta Viconti, Sesto San Giovanni e Corsico". (Com)