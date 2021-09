Balneari: Gasparri, FI non consentirà inganni e vessazioni per aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia non ha consentito che si introducessero nei provvedimenti sulla concorrenza misure dannose per il mondo balneare. Questa realtà turistica italiana va tutelata e vanno rispettate le norme vigenti. Bisogna respingere le offensive dei fautori della Bolkestein e tutelare aziende che già stanno pagando un pesante prezzo per la crisi dovuta alla pandemia". Lo afferma, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, componente del comitato di Presidenza di Forza Italia. "Non ci saranno quindi interventi inopportuni - aggiunge - perché Forza Italia è stata chiarissima attraverso tutte le strutture del partito e attraverso la delegazione di governo. La categoria ha bisogno di attenzione e di tutela non di inganni e di vessazioni. Forza Italia è in campo per garantirne il futuro e per limare le unghie a chi porta avanti tesi strampalate e sbagliate in Italia o in Europa". (com)