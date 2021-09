Vaticano: Papa a piazza Rybne', qui il nome di Dio è stato disonorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha parlato alla comunità ebraica slovacca, in Piazza Rybne' namestie, luogo simbolo, per aver ospitato la sinagoga poi distrutta con la Seconda guerra mondiale e dove oggi sorge il memoriale dedicato alle vittime dei crimini della guerra. "Qui il nome di Dio è stato disonorato, perché la blasfemia peggiore che gli si può arrecare è quella di usarlo per i propri scopi, anziché per rispettare e amare gli altri - ha osservato Bergoglio - qui, davanti alla storia del popolo ebraico, segnata da questo affronto tragico e inenarrabile, ci vergogniamo ad ammetterlo: quante volte il nome ineffabile dell'Altissimo è stato usato per indicibili atti di disumanità. Quanti oppressori hanno dichiarato, 'Dio è con noi', ma erano loro a non essere con Dio". Francesco ha poi voluto esprime parole di vicinanza e di condivisione: "La vostra storia è la nostra storia, i vostri dolori sono i nostri dolori. Per alcuni di voi, questo Memoriale della Shoah è l'unico posto dove potete onorare la memoria dei vostri cari. Anch'io mi unisco a voi. Sul Memoriale è iscritto in ebraico 'Zachor', 'Ricorda'. La memoria non può e non deve cedere il posto all'oblio, perché non ci sarà un'alba duratura di fraternità senza aver prima condiviso e dissipato le oscurità della notte".(Civ)