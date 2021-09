Nigeria: esercito libera 75 studenti rapiti due settimane fa nello Stato di Zamfara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza nigeriane hanno liberato 75 studenti che erano stati rapiti dalla scuola di Kaya, nello Stato nord-occiedentale di Zamfara, ed erano tenuti in ostaggio da uomini armati. Lo ha confermato ai media il governatore locale Bello Matawalle, precisando che il rilascio dei ragazzi avviene nel quadro della massiccia operazione lanciata dall'esercito nel sud-ovest del Paese per contrastare la nuova ondata di rapimenti. Gli studenti sono stati liberati domenica dopo quasi quindici giorni di prigionia. Dopo il rapimento dei ragazzi, avvenuto lo scorso 1 settembre, l'Autorità delle comunicazioni della Nigeria ha ordinato agli operatori dello Stato di Zamfara di chiudere le torri di trasmissione in modo da interrompere le comunicazioni fra i gruppi armati, mentre altre disposizioni sono state prese per rafforzare la sicurezza ed ostacolare i movimenti dei miliziani. Il governo locale ha vietato alcune attività economiche nel tentativo di contrastare le bande criminali, chiudendo tutti i mercati settimanali e limitando l’uso delle moto dal tramonto all’alba, oltre che vietando il trasporto di bestiame al di fuori dello Stato. Le autorità hanno anche ordinato alle stazioni di servizio di non vendere più di 10 mila naira (24 dollari) di carburante (l’equivalente di circa 61 litri) ai conducenti commerciali in un dato momento. In questo contesto di insicurezza anche l'amministrazione del Territorio federale della capitale (Fct), Abuja, ha rinviato al prossimo 19 settembre la riapertura delle scuole. Lo riferisce il quotidiano locale "Guardian", precisando che sebbene le autorità non abbiano giustificato in alcun modo questo ritardo, il rinvio sembra collegato alla ripresa di rapimenti di massa di studenti negli Stati limitrofi. Dallo scorso dicembre, più di 1.100 alunni sono stati rapiti dalle loro scuole nel nord-ovest della Nigeria, inclusi gli stati di Kaduna e Niger, che confinano con l'Fct a nord e a ovest. Il Paese è alle prese con un’ondata in peggioramento di omicidi e rapimenti di massa a scopo di riscatto da parte di uomini armati e le autorità, le comunità e le famiglie sembrano adottare misure disperate di fronte alla crisi. (Res)