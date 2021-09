Monza: La Russa (Aci), Gran Premio è stato importante segnale di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un periodo non facile "è stato un weekend di grande ripartenza, un importante segnale". Lo ha detto Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, a margine della conferenza stampa post Gp organizzata a Monza. "Un bel segnale grazie anche alla presenza degli sportivi che hanno partecipato alle Olimpiadi, a una rappresentanza dei nostri calciatori campioni d'Europa". Ora si guarda con ottimismo al Gran Premio dell'anno prossimo, in cui l'Autodromo di Monza compirà cento anni: "Il Gp del centenario deve tornare a essere una gara con un bagno di folla e l'Autodromo pieno senza limitazioni. Sono convinto che sarà un grande evento del motorsport mondiale", ha concluso. (Rem)