Monza: gran premio di formula 1, buono il bilancio dei tre giorni in città

- È stato il Gran Premio d'Italia della ripartenza, come ha sottolineato il sindaco di Monza Dario Allevi nella conferenza stampa post Gp. Il sindaco, insieme al Prefetto Patrizia Palmisani, al presidente di SIas Giuseppe Redaelli e al presidente di Aci Milano Geronimo La Russa ha fatto il bilancio della “tre giorni” dedicata al circus della Formula 1. “Il gran premio di quest'anno – ha sottolineato Dario Allevi – è stato l'evento che, dopo la pausa estiva e insieme al Salone del Mobile, ha rimesso la Lombardia al centro del mondo e ha fatto ripartire l'intero Paese. Ha dimostrato ancora una volta che grazie al gioco di squadra, alle capacità organizzative, all'efficienza e al lavoro è possibile superare la pandemia e quell'onda lunga di crisi sociale ed economica che il Covid ci sta lasciando in eredità. Sono le ‘armi’ che i brianzoli e i lombardi hanno sempre saputo mettere in campo per uscire da situazioni difficili e che hanno fatto trionfare nel mondo il brand del Made in Italy. Le stesse ‘armi’ che dobbiamo utilizzare da oggi in avanti per guardare al futuro con fiducia. Con questo spirito da domani inizieremo a lavorare al prossimo anno, quello del centenario del nostro autodromo. Orgogliosi del nostro passato, ma senza nostalgie, metteremo le basi per pensare ai prossimi cento anni del gran premio d'Italia a Monza”. (segue) (Com)