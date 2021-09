Monza: gran premio di formula 1, buono il bilancio dei tre giorni in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha funzionato il piano straordinario della mobilità, ormai consolidato per i grandi eventi in città, predisposto da “Monza Mobilità”. I cinque maxi parcheggi hanno accolto 3.752 veicoli nella tre giorni (757 venerdì, 1.243 sabato e 1.752), mentre molti tifosi hanno scelto di raggiungere il circuito con i mezzi pubblici. Buona la risposta anche dalla “mobilità dolce”, sono state oltre 1.000 le corse dei monopattini elettrici registrate sulla tratta Stazione – Parco sabato e domenica. Le operazioni di raccolta rifiuti straordinaria all'interno del Parco e in città si concluderanno nelle prossime ore. L'appuntamento dedicato al Circus della Formula 1 nelle piazze del centro storico ha fatto registrare numeri interessanti. Il village della “Scuderia Ferrari Club Milano” il cuore delle attività per adulti e bambini, ha visto la presenza di 3.200 persone che hanno provato a guidare un'auto di Formula 1 con i simulatori professionali Evotek, mentre i più piccoli si sono sfidati a colpi di pedale sulla pista di go kart allestita in piazza Trento e Trieste. Sono stati, invece, 1.720 gli spettatori che nei quattro giorni, da giovedì a domenica, si sono registrati e hanno assistito agli eventi che si sono svolti sul palco del motorhome Ferrari. Infine, la mostra dedicata agli eroi della Formula 1, «F1 Heroes», finora è stata visitata da un migliaio di persone. L'esposizione, all'Orangerie della Reggia di Monza, potrà essere visitata fino al 19 settembre. (Com)