Roma 2021: Gualtieri a Raggi, discarica? Deciderà Regione Lazio per inerzia Campidoglio

- Rispetto alla domanda della sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, che gli ha chiesto di dire di dove vorrebbe fare la discarica prevista nel piano rifiuti regionale "la sindaca ha fatto di Roma una discarica, oggi le strade di Roma sono una discarica. L'incapacità dell'amministrazione produce il commissariamento e quindi anche per responsabilità di Roma deciderà la Regione con il commissariamento''. Così il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione dei programmi dei Municipi al suo comitato elettorale in via di Portonaccio, ha risposto a chi gli chiedeva dei tweet con cui Raggi ogni giorno torna sul tema della realizzazione di una discarica a Roma. (Rer)