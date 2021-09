Corea del Nord: la Cina invita Pyongyang alla calma dopo il test missilistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita la Corea del Nord alla “moderazione” dopo i test missilistici condotti da Pyongyang nel corso del fine settimana, durante i quali sono stati sperimentati con successo missili da crociera in grado di colpire obiettivi a 1.500 chilometri di distanza. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Zhao Lijian, nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. “La Cina – ha detto Zhao – resta impegnata verso il mantenimento della pace e della stabilità nella Penisola (coreana) e ritiene che la questione vada risolta attraverso il dialogo e la negoziazione. Invitiamo le parti in causa a esercitare moderazione, a ‘incontrarsi a metà strada’, a condurre attivamente il dialogo e a seguire un approccio ‘bidirezionale’, attraverso azioni graduali e sincronizzate, per favorire una soluzione politica”. (segue) (Cip)