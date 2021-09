Corea del Nord: la Cina invita Pyongyang alla calma dopo il test missilistico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “South China Morning Post”, quotidiano edito a Hong Kong, riporta il commento del direttore del Centro di cooperazione sulla sicurezza globale dell’Università di Seul, Hwang Jae-ho, secondo cui i missili possono rappresentare un “grosso pericolo” se equipaggiati con una piccola testata nucleare e, di conseguenza, potrebbero prevedibilmente "innervosire i Paesi confinanti". Opinioni sugli ultimi test sono state espresse anche da Song Zhongping, ex istruttore dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese. Commentando il vasto arsenale della Corea del Nord, Song ha tuttavia enfatizzato le scarse capacità logistiche di Pyongyang, fattore che riduce la pericolosità reale del Paese. I test missilistici sono stati condannati soprattutto dal Giappone e dagli Stati Uniti. Se il governo di Tokyo si è detto "preoccupato" e ha riaffermato l'intenzione di collaborare con Stati Uniti e Corea del Sud per monitorare la situazione, una nota del comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti giudica le attività di Pyongyang una minaccia per l'intera comunità internazionale. (Cip)