Roma 2021: Gualtieri, per decentramento Municipi subito atti in Aula in attesa riforma poteri

- "Il percorso legislativo e costituzionale di riforma è molto importante e lo sosteniamo e incoraggiamo. Noi, però, non aspetteremo l'esito della grande riforma per cambiare le cose, noi lavoreremo da subito con delibere di riorganizzazione degli uffici e di rafforzamento del ruolo dei Municipi che sono possibili anche a legislazione avviata". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione dei programmi dei Municipi al suo comitato elettorale in via di Portonaccio.(Com)