Argentina: mercati aprono in forte rialzo dopo sconfitta governo alle primarie

- I mercati finanziari hanno accolto con favore il risultato elettorale delle primarie legislative in Argentina che hanno visto una sonora sconfitta della coalizione peronista al governo. In apertura di seduta le azioni di società argentine quotate a Wall Street segnano rialzi fino al 19 per cento. A guidare la tendenza le azioni delle principali entità finanziarie, come il Banco Galicia (+19 per cento) e il Bbva-Banco Francés (+18 per cento), e del settore dell'energia, come Pampa Energia (+12,3 per cento), e Vista Oil&Gas (+11,2 per cento). Note positive anche sul fronte dello spread misurato in relazione con i titoli del tesoro statunitense, il denominato "rischio paese", che pure in apertura dei mercati scende di sei punti percentuali. L'euforia iniziale dei mercati si basa sulle dimensioni inedite della sconfitta elettorale del peronismo e sulla prospettiva di un possibile ritorno nel 2023 di un governo "pro-mercato", ma dovrà fare i conti con le imminenti decisioni dell'attuale esecutivo di Alberto Fernandez sul piano economico. (segue) (Abu)