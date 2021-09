Argentina: mercati aprono in forte rialzo dopo sconfitta governo alle primarie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le fila dell'opposizione è da sottolineare la performance di "Juntos por el Cambio" (JxC), la coalizione di centrodestra dell'ex presidente Mauricio Macri oggi capeggiata dall'attuale sindaco della Città autonoma di Buenos Aires (Caba), Horacio Rodriguez Larreta. JxC si è imposta nella provincia di Buenos Aires con il 38 per cento delle preferenze contro il 33,6 del peronismo, ribaltando il risultato elettorale del 2019, così come a Caba, con il 48 per cento contro il 24 del Fdt, nella provincia di Santa Cruz, feudo dell'ex presidente Cristina Kirchner. L'opposizione ha avuto più voti anche a Cordoba, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Corrientes, Chubut, Terra del Fuoco, Chaco, Misiones e Jujuy. Se l'esito fosse confermato a novembre, l'Fdt rischia di perdere 9 dei 52 seggi che rinnova alla Camera e e 6 dei 16 seggi che rinnova al Senato, mettendo in serio pericolo la maggioranza assoluta di cui gode attualmente in entrambe le camere. Le proiezioni effettuate in base al risultato di domenica indicano che il governo disporrebbe di 111 deputati contro 116 di JxC e 35 senatori contro 34 di JxC. (segue) (Abu)