Argentina: mercati aprono in forte rialzo dopo sconfitta governo alle primarie (6)

- II risultato delle Paso ha messo al centro delle critiche in primo luogo lo stesso Fernandez. La popolarità del presidente è caduta a picco nelle ultime settimane a causa dello scandalo delle foto della festa di compleanno della sua compagna, Fabiola Yanez, a luglio del 2020, in piena violazione del lockdown da lui stesso decretato. L'impatto delle foto ha finito per minare la credibilità della parola del presidente in un momento decisivo della campagna. Lo tsunami elettorale di domenica ha scatenato inoltre una forte ondata di indiscrezioni su un probabile rimpasto di governo che vedrebbe come principale capro espiatorio il ministro dell'Economia, Martin Guzman. Il titolare del dicastero economico è considerato, soprattutto dall'ala dura della coalizione che fa capo alla attuale vicepresidente Kirchner, come eccessivamente ortodosso. In più di un'occasione nelle settimane precedenti l'ex "presidenta" ha ricordato che "le elezioni si vincono mettendo i soldi in tasca alla gente" migliorando il potere d'acquisto dei salari. L'inflazione attestata al 51 per cento annuale e la scarsa disponibilità del ministro ad allentare il controllo sul deficit sono considerati come due ostacoli all'obiettivo di ribaltare il risultato elettorale a novembre. (segue) (Abu)