© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria dell’Olocausto non può e non deve cadere nell’oblio. Lo ha detto papa Francesco, che in Slovacchia ha incontrato i rappresentanti della locale comunità ebraica presso il sito della vecchia sinagoga di Bratislava. Il pontefice ha dichiarato che la fede non può essere un principio in grado di giustificare la discriminazione e l’oppressione. (Vap)