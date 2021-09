Nigeria: governo condanna uccisione cittadina nigeriana a Noventa Vicentina, serve indagine completa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha condannato l'uccisione di una cittadina nigeriana, Rita Amenze, avvenuta venerdì scorso con quattro colpi di pistola a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. In una nota diffusa oggi, la Commissione della diaspora nigeriana chiede un'indagine completa sull'omicidio della donna nigeriana 31enne, per il quale suo marito - di nazionalità italiana - è in carcere con l'accusa di omicidio aggravato, minacce, porto abusivo d’armi e rapina. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe ucciso la donna poiché voleva lasciarlo e, dopo l'uccisione, le avrebbe anche sottratto il portafogli. Anche il presidente dell'Unione nazionale delle associazioni nigeriane per l'Italia (Nunai), Rowland Ndukuba, ha condannato l'omicidio, mentre l'ambasciatore nigeriano in Italia, Mfawa Omini Abam, ha assicurato che l'ambasciata si assicurerà che sul caso venga svolta un'indagine adeguata. (Res)