Irlanda: fonti stampa, carenze in tutela riservatezza contro grandi società informatiche

- L’Irlanda è carente nell’applicare le norme europee a tutela della privacy contro le grandi società informatiche statunitensi. È quanto riporta il quotidiano "Financial Times", alla luce del fatto che il 98 per cento dei 164 reclami significativi fatti all’autorità per la tutela della privacy del Paese resta irrisolto. Le “Big 5”, ovvero Google, Facebook, Apple, Microsoft e Twitter, hanno i loro quartier generali europei in Irlanda, il che rende è il commissario per la protezione del dati (Dpc) del Paese la principale autorità regolatrice in materia in Unione europea. Un'analisi condotta dall'organizzazione no-profit Irish Council for Civil Liberties (Iccl) ha rivelato che la maggior parte dei casi controversi è ancora irrisolta, mentre la Spagna, che stanzia molte meno risorse per la tutela dei dati rispetto a Dublino, rilascia decisioni in numero dieci volte superiore. Johnny Ryan, membro di Iccl, ha detto che l'Irlanda rappresenta “il peggior collo di bottiglia" nell’applicazione della regolamentazione europea sui dati (Gdpr). A luglio, il Parlamento irlandese ha pubblicato un rapporto in cui ha chiesto una riforma del Dpc, aggiungendo che c'è "il timore che i diritti fondamentali dei cittadini siano in pericolo". L'autorità regolatrice irlandese, guidata da Helen Dixon, non ha rilasciato un commento. (Rel)