Afghanistan: Kazakhstan non prevede ripresa voli commerciali

- Le autorità kazakhe non stanno ancora valutando la possibilità di riprendere i voli commerciali per l'Afghanistan, né sono pervenute richieste dalle compagnie aeree. Lo ha fatto sapere all'agenzia di stampa russa "Tass" il ministero dell'Industria e delle infrastrutture del Kazakhstan. A metà agosto, l'Autorità competente per l'aviazione in Kazakhstan ha vietato agli aerei civili delle compagnie locali di sorvolare l'Afghanistan fino alla stabilizzazione della situazione nel Paese. "Al momento non è prevista la ripresa dei voli commerciali per l'Afghanistan, non sono state ricevute richieste dalle compagnie aeree", ha affermato l'ufficio stampa del ministero.(Rum)