- Al governo "chiediamo di essere determinato come sta facendo, che non vuol dire non punitivo, ma determinato, passo dopo passo. E chiediamo alla forze politiche di non essere ambigue perché chi è ambiguo oggi si sta assumendo una responsabilità enorme per il futuro”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della sua relazione alla direzione del partito. (Rin)