Lombardia: Corecom, nuovo vademecum sulla par condicio

- Interessa anzitutto le liste e i candidati impegnati nelle elezioni del prossimo 3 e 4 ottobre in Lombardia. Ma anche gli organi di informazione e più in generale tutti i cittadini. Si tratta del nuovo vademecum sulla par condicio realizzato dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), l'organismo regionale presieduto da Marianna Sala e preposto alla vigilanza sul rispetto delle regole dettate dalla legge 28/2000, che disciplina l'accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale, per garantire la parità di trattamento e l'imparzialità. "Il vademecum ha lo scopo di agevolare candidati e cittadini – ha sottolineato Sala – nell'applicazione di una normativa tecnica molto complessa e per questo contiene in un testo unico non solo tutte le disposizioni vigenti in materia, ma la più recente giurisprudenza dell'Agcom, che ha l'ultima parola sulle violazioni della normativa e sui ricorsi". (Com)