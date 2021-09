© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spero che la didattica a distanza sia dietro le spalle e che non torni mai più. Ma perché non torni mai più ci vuole responsabilità. Dobbiamo fare il massimo per evitare il ritorno in 'Dad' e mantenere la scuola in presenza”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della sua relazione alla direzione del partito. (Rin)