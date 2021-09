Roma 2021: Gualtieri, programma per Municipi non è lista, ma idea ambiziosa per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi dei 15 candidati alla presidenza dei Municipi del centrosinistra, presentati oggi, "sono estremamente precisi e dettagliati. Non è una lista di cose. È una idea di città coerente e ambiziosa". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione dei programmi dei 15 candidati alla presidenza dei Municipi. "I nostri candidati stanno facendo un lavoro straordinario - ha aggiunto - non solo per il dettaglio del programma ma anche per la qualità umana con cui stanno mettendo in campo una bellissima campagna elettorale in tutti i quartieri. Abbiamo evidenziato alcune criticità specifiche dei Municipi e ci siamo concentrati sul territorio quartiere per quartiere". Questo lavoro "non sarebbe stato possibile senza il metodo del noi e dell'inclusione - ha sottolineato -, grazie a una comunità larga e unita che coinvolge le associazioni sui territori in questi anni rimaste inascoltate". Infine Gualtieri ha ringraziato la responsabile del coordinamento dei programmi municipali, Elisabetta Natili, per "il lavoro di raccordo e di raccolta". (Rer)