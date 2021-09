Afghanistan: Di Maio, dobbiamo agire ora per prevenire collasso economico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che la comunità internazionale agisca ora per prevenire il collasso economico dell’Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi in videoconferenza alla riunione di alto livello organizzata dalle Nazioni Unite per discutere la situazione umanitaria dell’Afghanistan. “Condividiamo le serie preoccupazioni per la situazione in Afghanistan e per il destino della popolazione afgana. La nomina del governo ad interim a Kabul ha aumentato queste preoccupazioni”, mentre la situazione umanitaria è già deteriorata da anni di conflitto, ha dichiarato Di Maio. “Metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria. I servizi di base stanno collassando, il rischio di nuovi flussi migratori sta crescendo. La situazione peggiorerà probabilmente con l’inizio della stagione invernale. Siamo estremamente preoccupati per i gruppi più vulnerabili come donne, bambini, vittime di guerra e sfollati”, ha aggiunto Di Maio. “Abbiamo un dovere morale nel non girare le spalle alla popolazione afgana, preservando i risultati ottenuti durante due decenni di sforzi per promuovere diritti, inclusività e sviluppo”, ha sottolineato il ministro. “Il sistema Onu ha un ruolo cruciale”, ha aggiunto. “Dobbiamo monitorare che le organizzazioni internazionali e gli attori umanitari abbiamo accesso garantito, sicuro e incondizionato in tutte le aree del Paese e a tutte le persone bisognose di aiuto”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando la necessità di “porre una speciale attenzione” alla salvaguardia delle conquiste raggiunte in termini di diritti, sicurezza e sulla condizione di donne e ragazze.(Res)