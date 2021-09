Regno Unito: Covid, Johnson vuole evitare il passaporto vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico vorrebbe evitare di adottare i passaporti vaccinali per i prossimi mesi. Lo ha detto il primo ministro Boris Johnson secondo quanto riferito dall'emittente radio televisiva "Sky News". Domani Johnson dovrebbe comunicare il piano invernale delle nuove misure per il Covid-19 e ha detto che "ove possibile" il passaporto vaccinale sarà evitato anche se l'opzione resta come "riserva". Il piano iniziale era di imporre il passaporto vaccinale per accedere a discoteche e altri luoghi affollati entro la fine del mese. Il ministro per i vaccini, Nadhim Zahawi ha detto che un test negativo "non è una prova sufficiente che un individuo non sia infetto". (Rel)