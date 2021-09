Speciale infrastrutture: Usa, Democratici puntano ad aliquota fiscale del 26,5 per cento per le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti usa punta ad aumentare la tassazione sui redditi delle imprese portandone l'aliquota al 26,5 per cento, per aumentare le entrate fiscali da destinare al vasto piano di spesa per le infrastrutture, il welfare e il clima da 3.500 miliardi di dollari promosso dalla Casa Bianca. Lo riferiscono fonti del partito citate dal quotidiano "The Hill". Un'aliquota del 26,5 per cento sarebbe inferiore a quella del 28 per cento proposta da Biden, ma comunque un incremento significativo rispetto al 21 per cento attualmente in vigore. I Democratici puntano anche ad aumentare l'aliquota massima dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dal 37 al 39,6 per cento, e l'aliquota massima della tassazione sulle rendite da capitale dal 20 al 25 per cento. Infine, il piano allo studio dei democratici prevede un ulteriore sovrattassa del 3 per cento sui capitali superiori a 5 milioni di dollari. Assieme ad una serie di altri aggravi fiscali - ad esempio sul tabacco e sugli immobili - e a riduzioni delle deduzioni fiscali per le imprese, il piano consentirebbe, secondo i democratici, di aumentare le entrate fiscali di 2.900 miliardi di dollari. (Nys)