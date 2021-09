Speciale infrastrutture: Cdp Venture Capital Sgr lancia il Fondo Corporate Partners I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altri comparti del Fondo, per i quali è aperta la raccolta, sono: Energy Tech, che focalizza l'attenzione su tematiche relative alla transizione energetica come l'efficientamento, la mobilità elettrica, la gestione e il controllo delle infrastrutture di rete di distribuzione, così come l'esplorazione dei vettori energetici emergenti come l'idrogeno; Service Tech incentrato su soluzioni per la transizione digitale delle corporate operanti nei servizi finanziari, assicurativi e B2B information afferenti, di cui alcuni esempi di ambiti di innovazione possono essere i pagamenti, soluzioni di wealth management, credit scoring innovativo, microassicurazioni personalizzate, applicazioni al settore di tecnologie e soluzione di Big Data Analytics e Cybersecurity; Infra Tech, specializzato sui processi di progettazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di cantieri e infrastrutture. L'obiettivo del Fondo Corporate Partners I è di chiudere la raccolta in tutti i comparti entro la fine del 2021, con un target di sottoscrizioni pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei quattro ambiti previsti. "Il corporate venture capital è uno strumento essenziale per garantire lo sviluppo di un Paese come l'Italia, leader o co-leader mondiale in diverse filiere e processi produttivi", dichiara Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture Capital Sgr. "Le corporate già presenti da anni sul mercato si trovano oggi ad affrontare quotidianamente una competizione su vari fronti a causa del continuo progresso tecnologico e della conseguente trasformazione dei mercati. Allo stesso tempo le startup italiane trovano spesso grandi difficoltà nel reperire i fondi necessari alle prime fasi di sviluppo rispetto a realtà analoghe provenienti da ecosistemi esteri più strutturati. L'approccio dell'Open Innovation è quindi cruciale sia per garantire opportunità di sviluppo all'interno del Paese alle giovani realtà innovative, sia per permettere alle aziende esistenti di anticipare i nuovi trend e velocizzare i tempi di risposta di fronte a sfide sempre più complesse", aggiunge. Il Fondo Corporate Partners I è il nono fondo di investimento lanciato da Cdp Venture Capital Sgr, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale 2020-2022 che prevede un equilibrato mix di investimenti diretti e indiretti a sostegno dell'intero ecosistema italiano del venture capital. Il Fondo è gestito dal Responsabile Marino Giocondi insieme a Laura Scaramella, Carlotta Orlando, Gregorio Rodriguez d'Acri e Jacopo Volpi. (Com)