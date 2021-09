Speciale infrastrutture: Expo 2020, ambasciatore Emirati in Cina, evento motiva azione internazionale collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo 2020 Dubai incarna le aspirazioni di tutti i popoli verso un futuro più prospero e motiva l'azione collettiva internazionale al fine di affrontare le sfide comuni e raggiungere uno sviluppo sostenibile per le società e costituisce anche una piattaforma globale per l'umanità sulla base dell'amore, della pace e della convivenza. Lo ho affermato l' ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Cina, Ali Obaid Ali Al Dhaheri all'agenzia di stampa ufficiale degli Emirati "Wam", sottolineando che l'organizzazione dell'Expo da parte del Paese riflette la posizione di leadership raggiunta a livello regionale e internazionale e la grande fiducia di cui gode, nonché gli elementi logistici, le infrastrutture e le risorse umane avanzate del Paese, oltre allo sviluppo e i progressi raggiunti, che l'ha qualificata per ospitare questo grande evento come il primo paese a godere di questo onore nella regione Medio Oriente, Africa e Asia meridionale. Al Dhaheri ha spiegato che gli Emirati Arabi Uniti guideranno il mondo durante questo evento globale per stimolare la creatività e l'innovazione, e che l'evento contribuirà a motivare la crescita economica globale, spingendo il turismo, oltre a creare opportunità di lavoro e attirando nuove aziende e investimenti. (Res)