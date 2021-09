Scuola: Mandelli (FI), dad deve restare un lontano ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro milioni di studenti tornano sui banchi. A tutti loro, così come ai genitori e al personale scolastico, vanno i migliori auguri per l'anno che si apre oggi". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei deputati Andrea Mandelli. "L'auspicio per tutti è che la dad resti solo un ricordo e che quest'anno serva a recuperare anche quella dimensione di socialità che è parte integrante del processo di crescita dei più giovani", conclude. (com)