Speciale infrastrutture: Lombardia, Stati generali della ricerca, presentato veicolo a 'guida autonoma' cofinanziato da Regione

- E' stata presentata per la prima volta davanti al pubblico, alla Villa Reale di Monza, nell'ambito della giornata dedicata agli 'Stati generali della Ricerca e dell'innovazione', l'auto a guida autonoma sviluppata all'interno del progetto 'Teinvein' realizzato da St Microelectronics Srl - Optec SpA - Optical & Optoelectronic Systems, Cover Sistemi S.r.l., C.S. Milano S.r.l., Politecnico di Milano - Polimi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Ro Technology S.r.l., Adecco Professional Solutions S.r.l. Il tutto è finanziato da Regione Lombardia attraverso gli accordi per la ricerca e l'innovazione con 7,6 milioni di euro su un investimento complessivo di 13,9 milioni di euro. Il progetto è dedicato alla realizzazione di una piattaforma di base per lo sviluppo di un veicolo completamente autonomo. Tra gli obiettivi la riduzione dell'impatto ambientale (con ausili per l'adozione di strategia di guida meno inquinanti), l'incremento della sicurezza stradale per passeggeri e pedoni (attraverso il monitoraggio dello stato psicofisico del conducente e dell'ambiente circostante), la comunicazione da e verso infrastrutture e veicoli adiacenti e la semplificazione della guida per i portatori di handicap."Questa piattaforma - ha ricordato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a Monza - ci permetterà poter sviluppare e testare soluzioni di sicurezza innovative e future modalità di trasporto. Un passaggio molto importante che va, sempre più, nella direzione di puntare sul settore della ricerca". "Questa auto - ha spiegato l'assessore regionale alla ricerca e innovazione Fabrizio Sala - è un grande risultato che ci rende orgogliosi, si tratta di un investimento di quasi 14 milioni di euro di cui 7,6 sono da parte di Regione Lombardia. La ricerca che ha portato alla creazione di questo prototipo avrà ricadute significative anche nel mercato attuale, continueremo certamente a realizzare bandi innovativi come la 'Call Accordi' perché abbiamo raggiunto risultati sorprendenti". (Com)