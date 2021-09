Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, Cancelleri, 500 milioni per innovazione e prospettive per sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a Messina si è tenuta una conferenza stampa partecipata dal sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri su invito del Presidente Mario Mega. "Sono qui per parlarvi delle tante novità che interesseranno il territorio dello Stretto. Già conoscete le novità che hanno interessato il settore marittimo nel decreto Mims approvato la settimana scorsa dal CdM. Vi ricordo che nel decreto abbiamo previsto la realizzazione di infrastrutture per aumentare la capacità di accosto dei traghetti nello Stretto di Messina", ha detto Cancelleri all'apertura della Conferenza Stampa, secondo cui questo importante risultato permetterà di rendere più sostenibile la mobilità di passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina, nonché la continuità territoriale da e per la Sicilia. "In particolare all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto sono stati assegnate risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari", ha aggiunto. (Rin)