Speciale infrastrutture: Bellanova inaugura servizio intermodale a Brindisi, occasione per Sud

- 312 camion per il trasporto merci che settimanalmente percorrono i 700 chilometri tra Brindisi e Forlì non più su strada ma su rotaia, utilizzando l'innovativa tecnologia di movimentazione e trasporto RoadRailLink per lo spostamento dei semirimorchi non gruabili, è da considerare un risultato straordinario. Lo afferma la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova in occasione stamane della inaugurazione a Brindisi del primo treno intermodale sulla tratta Brindisi-Forlì presso lo Scalo intermodale Fs – Via Porta Lecce. Progetto che vede impegnate in modo sinergico e congiunto tre aziende leader del settore: la salentina Trasporti Primiceri, la pugliese Lotras, la tedesca Vtg. "Significa un impegno importante per la tutela ambientale e la sicurezza, così come un incentivo rilevante alla competitività delle nostre aziende soprattutto nei settori caratterizzati da una forte presenza sui mercati globali. E' il segno di un Sud fortemente orientato alla sostenibilità, e che vuole concorrere a pieno titolo a quel rilancio del Paese su cui siamo tutti impegnati. Per questo ringrazio chi si è impegnato con grande energia e dedizione per raggiungere l'obiettivo odierno", aggiunge. (Rin)