Afghanistan: Tajani (FI), necessario dare vita a conferenza di pace, mai accetteremo violazione diritti umani

- L'Italia e l'Europa devono cercare durante la presidenza italiana del G20 di dar vita a una vera conferenza di Pace, che coinvolga anche il Pakistan. Lo dichiara il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione delle liste a sostegno del candidato sindaco Gabriele Melogli che si è tenuta ad Isernia questa mattina. "Con i talebani non bisogna dialogare, ma bisogna avviare un confronto forte - aggiunge -. Far capire loro che l'Occidente non accetterà mai violazioni dei diritti umani o la messa in condizione di disagio delle donne. Naturalmente chi intende farlo deve essere messo in condizioni di uscire dall'Afghanistan. Ecco perché - conclude - riteniamo che ci debbano essere anche dei corridoi umanitari all'interno del Paese per salvare le donne che si sono impegnate nella crescita democratica magari indossando un'uniforme. Quello che denuncia oggi 'Il Giornale' è inaccettabile". (Rin)