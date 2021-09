Politecnico: Oltre 5 mila presenze al primo Festival dell'ingegneria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso ieri sera, con il travolgente doppio concerto all’aperto dei Four on six band e del trio del chitarrista Matteo Mancuso, il primo Festival dell’ingegneria. Sono stati oltre cinquemila i cittadini presenti, grandi e piccoli che hanno affollato le aule, gli stand e i laboratori del Politecnico di Milano, campus Bovisa. Una tre giorni di eventi divulgativi, laboratori aperti, eventi per bambini, cineforum, spettacoli, performance serali in cui docenti e ricercatori si sono alternati per raccontare e mostrare tutte le attività che fervono nei laboratori, le ricerche in corso, la storia dei pionieri della scienza, la bellezza e l’emozione di una scoperta. Grande successo hanno riscosso i Polimiforkids: lezioni, esperimenti, giochi e performance per i bambini da 7 ai 13 anni. (Com)