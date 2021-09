Scuola: Troili (Pd), primo giorno e trasporto in tilt, ennesimo fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima poi sarebbe accaduto, e oggi primo giorno di scuola per Roma città Capitale è stato un dover registrare il fallimento pieno della politica del trasporto pubblico urbano". Lo dichiara in una nota Olimpia Troili, esponente del Pd romano e candidata alle prossime elezioni del Comune di Roma. "Con l'inizio della scuola – aggiunge Troili - torna a farsi vivo il problema dei trasporti. Stamattina le metro erano intasate e il distanziamento previsto per le normative sul Covid è totalmente inesistente. In molti poi non usano nel modo giusto le mascherine". Per l'esponente del Pd romano "le proteste erano molto vivaci, e questo è l'ennesimo fallimento della sindaca Virginia Raggi. Della serie, a Roma o si cambia registro o si affonda tutti insieme", conclude. (Com)