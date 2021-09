Italia-Slovenia: presidente Pahor riceve Sigillum magnum a Università di Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pahor ha poi descritto "come uno degli eventi più emozionanti della sua carriera politica" l'incontro con il presidente italiano Sergio Mattarella, quando lo scorso luglio i due capi di Stato si sono recati insieme a Bazovica, vicino a Trieste. Insieme hanno anche partecipato alla firma di un memorandum che restituiva il Narodni dom alla minoranza slovena a Trieste cento anni dopo che era stato bruciato dai fascisti italiani. "Un momento del genere, quando ti trovi mano nella mano con il presidente di un Paese vicino di fronte a un monumento del genere, riflette anche il tuo pensiero politico e le tue emozioni. È gratificante quando nel silenzio di quel momento si sentono le grida, i sospiri silenziosi delle persone che ne sono state profondamente toccate. È una soddisfazione politica quando a distanza di un anno si sente tra i rappresentanti delle minoranze da una parte e dall'altra del confine che la vita è migliorata proprio per questo", ha affermato il presidente della Repubblica slovena, aggiungendo che a volte un atto richiede coraggio per essere compiuto. (segue) (Seb)