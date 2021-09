Milano 2021: Di Stefano, Layla Pavone ha visione d'impresa e visione concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano è una città sui generis, tutto ciò che vale per le altre non è detto che si adatti alla capitale economica d’Italia. Lo ha scritto su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, manifestando il suo sostegno alla candidata del Movimento 5 Stelle (M5S) Layla Pavone alle elezioni per il sindaco di Milano. Secondo Di Stefano, se Milano vuole continuare a splendere, però, alcune cose "comuni" deve averle, parlo di vivibilità, di sostenibilità, di misura d’uomo. "È quindi importante che alle prossime elezioni comunali scegliate chi possa coniugare una visione d’impresa degna di Milano con una visione concreta di quelle caratteristiche. Il MoVimento 5 Stelle a Milano propone Layla Pavone proprio per questa particolarità e lo fa con un programma elettorale preciso che trasforma le parole in fatti", ha affermato Di Stefano.(Res)