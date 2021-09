Afghanistan: Di Maio, Italia impegnata nel giocare un ruolo attivo a sostegno afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha ribadito “l’impegno dell’Italia nel giocare un ruolo attivo a sostegno degli afgani” nell’ambito della sua presidenza di turno del G20. Intervenendo oggi all’incontro di alto di livello sulla crisi umanitaria in Afghanistan promosso dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, Di Maio ha ricordato che “l’Italia ha sempre sostenuto le organizzazioni umanitarie in Afghanistan e le loro attività”. Il responsabile della Farnesina ha ricordato che l’Italia sta programmando di destinare 150 milioni di euro di aiuti umanitari a programmi di assistenza sia in Afghanistan che nei Paesi vicini, precisando che circa metà delle risorse andrà all’assistenza umanitaria nel Paese.(Res)