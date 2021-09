Italia-Slovenia: presidente Pahor riceve Sigillum magnum a Università di Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Slovenia, Borut Pahor, ha ricevuto oggi il Sigillum Magnum dall'Università di Bologna. Lo riferisce una nota della presidenza slovena, precisando che si tratta della più alta onorificenza dell'Università di Bologna, che viene ricevuta dalle personalità più influenti. L'Università di Bologna è la più antica università del mondo, operativa ininterrottamente sin dalla sua fondazione nel 1088. Nel suo discorso solenne, il presidente della Repubblica slovena ha ringraziato l'Assemblea accademica. "Sono commosso", ha detto Pahor, aggiungendo di aver recepito il premio come un riconoscimento dei suoi sforzi per il dialogo, la riconciliazione e un futuro migliore per la Slovenia e l'Europa. Pahor ha ricordato a questo proposito che l'Unione europea è stata fondata sui principi del dialogo, della riconciliazione e del rispetto reciproco. Pahor ha inoltre osservato che le esperienze storiche sono solitamente più difficili e complesse nelle relazioni tra Paesi vicini, e quindi "è particolarmente importante come affrontiamo la regolazione di queste relazioni". (segue) (Seb)