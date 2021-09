Repubblica Ceca: estradizione cittadino russo arrestato ieri potrebbe richiedere oltre un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estradizione di un cittadino russo arrestato a Praga ieri potrebbe richiedere oltre un anno. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti” l’avvocato ceco Piotr Rudlovcak. Il cittadino russo arrestato ieri all'aeroporto della capitale ceca si chiama Alexander Francetti. L’operazione è avvenuta sulla base di un ordine di cattura internazionale emesso dall'Ucraina, secondo quanto riferito dal portavoce delle forze di polizia ceche Ondrej Moravcik. Il ministero degli Esteri ucraino ha fatto sapere oggi che è in corso la procedura per trasferire il detenuto a Kiev “per giudicarlo per una serie di reati contro lo Stato”. Il riferimento è alla presunta partecipazione dell’uomo agli eventi che hanno segnato l’annessione della Crimea alla Russia. (Rum)