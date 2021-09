Scuola: Fedeli (Pd), bene rientro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi milioni di bambini e ragazzi sono rientrati a scuola in presenza e in sicurezza. Un risultato di cui va dato pieno merito all’impegno del governo Draghi e che nelle prossime settimane e mesi avremo tutti, ciascuno per la propria responsabilità, il dovere di preservare e garantire per l’intero corso dell’anno scolastico. Un impegno che deve coniugarsi con quello di mettere tutti gli studenti e le studentesse di recuperare la perdita di apprendimento subita nei lunghi periodi di chiusura e di didattica a distanza". Lo afferma, in una nota, la senatrice del Pd Valeria Fedeli. "Se da una parte la dad ha contribuito a non spezzare del tutto il rapporto tra scuola e ragazzi, dall’altra i divari sociali, economici, territoriali, i diversi livelli di competenze e dotazione materiale di device e connessione casa per casa hanno aumentato le disuguaglianze e le difficoltà per chi vive situazioni di maggiore fragilità - aggiunge -. Una ferita che va colmata mettendo educazione, istruzione e formazione al centro di un piano di investimenti sul capitale umano e quindi sul futuro del nostro Paese che non si può più rimandare e che la responsabilità verso le giovani generazioni impone. Garantire il ritorno a scuola in presenza era doveroso. Garantire una scuola di qualità e il diritto all’apprendimento di tutte e tutti in ogni parte d’Italia è necessario". (com)