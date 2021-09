Speciale energia: Cina, produzione batterie auto elettriche aumenta del 160 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione cinese di batterie di accumulo per alimentare i veicoli a nuova energia (Nev) è aumentata del 161,7 per cento annuo sino a raggiungere i 19,5 gigawattora (GWh) ad agosto, secondo i dati della China Automotive Battery Innovation Alliance. La produzione cinese di batterie al litio ferro fosfato si è attestata a 11,1 GWh il mese scorso, in aumento del 268,2 per cento rispetto a un anno fa. La Cina ha anche prodotto 8,4 GWh di batterie al litio ternarie durante il periodo, con un aumento del 91,5 per cento annuo. Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, le vendite di veicoli elettrici in Cina hanno raggiunto il record di 321 milaunità il mese scorso, con un aumento del 180 per cento su base annua. Nei primi otto mesi, le vendite di Nev sono aumentate del 190 per cento anno su anno a 1,8 milioni di unità nel Paese. (Cip)