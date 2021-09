Speciale energia: Spagna, nuovo record prezzo elettricità a 154 euro per MWh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio dell'elettricità in Spagna nel mercato all'ingrosso registra un nuovo record storico raggiungendo i 154,16 euro per megawatt/ora (MWh), superando il prezzo massimo del 17 settembre scorso (152,32 euro). Per cercare di porre un argine a questo aumento senza precedenti che sta provocando forti polemiche politiche, il governo spagnolo prevede di approvare in questi giorni un nuovo pacchetto di misure. Queste potrebbero includere un nuovo taglio delle tasse e la revisione della tariffa regolamentata in modo che non sia così esposta alle fluttuazioni del mercato all'ingrosso. (Spm)